Украина хочет создать новые возможности для переговоров в случае смены политической ситуации в США после выборов.

Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке предполагает, что если на выборах в ноябре победит Дональд Трамп, Киев может использовать захваченные территории в России как "обменный фонд".



До Курской операции ВСУ только рф контролировала часть украинских территорий, в то время как Украина не имела никаких достижений вне своей границы. Репке отмечает, что для Трампа, известного своей прагматичной позицией, любое соглашение может включать обмен территориями.

"Соглашение, в котором вы что-то отдаете и что-то получаете, может касаться также территорий и земель", - утверждает он.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о необходимости создания "обменного фонда", но до этого времени это касалось исключительно пленных. Теперь этот термин может означать и обмен территориями.

Репке считает, что стратегия Киева может включать уступки в определенных областях, например на севере Харьковской области, включая Волчанск и Глубокое. С военной и географической точки зрения такие уступки могут стать реальностью. Однако аналитик предостерегает, что подобные действия могут быть очень рискованными. В качестве примера он приводит ситуацию в Судже, где россия активно использует авиацию и бомбардирует эти территории с целью заставить украинские или пророссийские оппозиционные силы покинуть захваченные земли.

Репке отмечает, что россия неоднократно демонстрировала свою готовность к агрессивным действиям, если ее территориальная целостность оказывается под угрозой. Например, во время действий легиона "Свобода России" россия использовала все возможные средства для обороны, в частности ФАБ-500, разрушая все на своем пути.

Украине следует тщательно взвешивать свои действия, поскольку рискованная игра с территориями может иметь непредсказуемые последствия. Подготовка к таким соглашениям требует осторожности и дальновидности, особенно учитывая агрессивную политику россии.

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