В ближайшие 10-15 дней в окрестностях Покровска Донецкой области могут появиться первые штурмовые группы российских оккупантов.

Как отмечает военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, потеря контроля над этим городом может оказать серьезное влияние на логистику Вооруженных Сил Украины на Донбассе.

"Я ожидаю штурма Покровска через полторы-две недели. Возможно, первые пехотные штурмовые группы уже в эти дни начнут появляться в Покровске", - заявил Ступак.

Покровск является большим логистическим хабом для ВСУ с 2014 года. Этот город не только соединяет железную дорогу и автомобильные пути, но и место расположения складов и ремонтных баз.

"Покровск – это агломерация, типичная для восточной Украины, где один город плавно переходит в другой. Это не классический город в понимании рядового гражданина", – объяснил аналитик.

Иван Ступак наметил два возможных направления дальнейших действий россиян в случае захвата Покровска. Первый – это наступление в направлении Днепропетровской области. Несмотря на отсутствие официальных заявлений о планах наступления, Ступак предполагает, что россияне могут попытаться захватить несколько квадратных километров области, что создаст напряжение в регионе и станет значительным успехом для российской пропаганды.

Второй вариант развития событий – это уничтожение украинской военной группировки на Донбассе, которая сейчас разделена на две части. Российские войска могут попытаться воспользоваться ситуацией для окружения и дальнейшего уничтожения сил ВСУ в этом регионе.

В условиях возможного штурма Покровска украинским военным придется пересмотреть свои тактические планы и подготовиться к сложным условиям для сохранения контроля над стратегическими объектами.

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.