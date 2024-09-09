Россия предположительно готовится к новому наступлению на Курском направлении, чтобы отбросить украинские войска с недавно занятых позиций. Такое мнение высказал бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев. Он считает такой сценарий наиболее вероятным.

По последним данным, россия уже перебросила в Курскую область около 60 тысяч военнослужащих, включая срочники из Московского, Ленинградского округов, Тюмени, Дальнего Востока и других регионов. По мнению Селезнева, эти подразделения готовы к переходу в наступление в ближайшее время.

На днях пути назвал вытеснение украинских сил "священным долгом", что подтверждает подготовку врага к активным действиям. Российские войска уже пытались отвергнуть украинские подразделения, достигая временем локальных успехов, однако значительного продвижения не произошло.

Эксперт также отмечает, что Украина не намерена постоянно содержать Курскую область. Официальные представители Киева неоднократно подчеркивали, что цель Украины – не захват чужих земель, а защита своей территориальной целостности.

"Основная тактика — маневренная оборона, которая позволит нанести врагу значительные потери. Россия будет вынуждена наступать на подготовленные украинские рубежи, что сделает их атаку гораздо сложнее", — подчеркнул Селезнев.

Курская офензива уже стала частью масштабной оборонной операции-2024 и дальнейшее развитие событий может повлиять на общую ситуацию на фронте. Украинские военные продолжают удерживать позиции в приграничных районах Курской области, где создана военная комендатура.

Напомним, что боевые действия в Курской области рф продолжаются с 6 августа. Украинские войска прорвали границу и взяли под контроль значительную территорию, включая более сотни населенных пунктов, среди которых город Суджа.



Источник: Рбк

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