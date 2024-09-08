Враг активизировал наступательные действия в районе Угледара и Курахового в Донецкой области.

Целью этих атак является удержание украинских войск от передислокации для усиления Покровской обороны. Об этом пишет Институт изучения войны.

Как сообщают аналитики, с начала сентября россияне значительно усилили наступательные действия вблизи Угледара, достигнув незначительных тактических успехов, включая продвижение в центр Пречистовки.

Эксперты Института изучения войны отмечают, что рф пытается давить на западный фланг украинской обороны.

"Активизация россии возле Угледара, вероятно, направлена ​​на давление на западный фланг украинской обороны в районе западнее и юго-западнее Донецка, поскольку российские силы приближаются к Кураховому на восточном фланге", - добавляют аналитики.

Наступательные операции вдоль трассы О-0532 между Константиновкой и Угледаром должны поддержать попытки россиян захватить Курахово на севере и Угледар на западе. Командование рф надеется, что успешные действия в этих населенных пунктах позволят достичь тактических преимуществ вдоль шоссе Н-15.

Однако захват Угледара будет сложной задачей для российских войск, считают в Институте изучения войны. Несмотря на возможное устранение украинского опорного пункта, препятствующего движению россиян к шоссе Н-15, этот успех не станет решающим. Угледар расположен в 23 километрах южнее шоссе, а между городом и трассой простираются открытые поля, требующие дополнительных механизированных штурмов.

Таким образом, российская армия пытается укрепить свои позиции на западе Донбасса, но ее приоритетной задачей все равно остается взятие Покровска.







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