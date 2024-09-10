Последние события показывают, что продвижение россиян в сторону Покровска остановлено, а над Нью-Йорком снова развевается украинский флаг. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, украинские военные успешно выполнили боевую задачу по разблокированию группы защитников, удерживавших фенольный завод.

"Наши ребята выполнили боевую задачу и разблокировали группу бойцов, которая все это время удерживала в полном окружении фенольный завод", – подчеркнул Свитан.

Сейчас часть населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой области находится под контролем то украинских войск, то российских оккупантов, но общая тенденция склоняется в пользу ВСУ. Свитан объяснил, что противник вынужден был вывести часть подразделений из Торецкого и Часовоярского направлений для переброски в Курскую область, что способствует стабилизации обстановки на других участках фронта.

"Кроме Покровского, в других направлениях ситуация стабилизирована", - отметил полковник в запасе.

Ранее Генштаб сообщал, что наибольшая активность российских войск наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях. Однако украинские защитники умело отражают вражеские атаки и продолжают освобождать захваченные армией России населенные пункты. Среди них и стратегически важный Нью-Йорк.

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