ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в обслуживании западной техники из-за катастрофического дефицита запчастей. Это усложняет использование важного вооружения от Германии, Нидерландов и Италии, что влияет на боевую готовность ВСУ.

Проблема не ограничивается только танковыми гаубицами или артиллерийскими установками. Военные, активно использующие эту технику, заявляют, что дефицит запчастей тоже стал критическим.

"Это отличная система, но износ очень высок," – рассказывает один из артиллеристов.

Техника, которая была успешно использована в боях под Бахмутом летом 2022 года, сейчас нуждается в срочной замене частей, но процесс ремонта тормозится из-за отсутствия необходимых деталей.

Производитель Rheinmetall объявил о больших заказах на производство частей стволов, но их изготовление длится несколько месяцев из-за сложного процесса закалки. Германия в настоящее время поставляет ограниченное количество труб для срочных нужд, но украинские военные сообщают о дефиците почти всех запчастей для западной техники. Кроме того, бюрократические препятствия в оформлении запросов только усложняют ситуацию.

Глава Комитета по вопросам обороны Маркус Фабе критикует ситуацию:

"Это абсурдно, что больше систем оружия вышли из строя из-за нехватки запчастей, чем из-за вражеского огня."

Источник: bild .

Последние новости:

Ловушка для войск России: военный эксперт рассказа о плане ВСУ на Курщине

"Дрон-автомат": эксперт рассказал насколько эффективна новая разработка ВСУ

Армия России начала готовиться к новому наступлению зимой 2025 года: военный эксперт рассказал, где может произойти главный удар