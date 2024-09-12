"С началом Курской операции ВСУ россияне перекидывали подразделения из Запорожской области на другие направления. Однако в Херсонской области их численность осталась такой же, а россияне продолжают ротации на переднем крае", - отметил Лиховой.

Он также сообщил, что для поддержки штурмовых действий в регионе активизированы отряды "Шторм". Оккупанты активизировались на островах вдоль левого берега Днепра, пытаясь выбить украинские подразделения с удерживаемых позиций.

По словам Лиховия, активизация российских сил является самой большой за последние несколько месяцев, в частности после завершения активной обороны Крынок, когда украинские войска перешли на новые позиции на левобережье.

Несмотря на эти атаки, нет оснований говорить об угрозе сухопутного штурма Херсона, ведь украинские силы продолжают эффективно удерживать свои плацдармы.