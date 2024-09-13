Возможности врага для мощных наступательных действий на Покровском направлении могут иссякнуть до конца месяца.

Об этом рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Украинская армия успешно сдерживает агрессора, привлекая резервы, добавляет он.

Гетман объясняет, что резервы подключаются не в начале операции, а когда она уже близится к завершающей фазе.

"Когда враг был уверен в своем плане, мы ввели резервы, остановили его и планируем полностью остановить", - отмечает эксперт.

В настоящее время российские войска активно ищут слабые места в обороне ВСУ по всей линии фронта, в частности, на Угледарском и Купянско-Лиманском направлениях. Однако эксперты сомневаются, что россиянам удастся добиться значительных успехов.

"Российские войска уперлись в Покровск и ищут другие пути для продвижения. Они попытаются, но, думаю, скоро успокоятся", - уверен Гетьман.

Что касается возможностей русской армии, Гетман считает, что в ближайшие 2-3 недели их возможности для активных наступательных действий иссякнут.

"Армия не может бесконечно наступать. Наступательные действия требуют тщательной подготовки и все, что они подготовили, у них заканчивается", — объясняет эксперт.

Кроме того, на ситуацию на фронте повлияет осенняя погода. Дожди и грязь могут значительно усложнить передвижение техники и личного состава.

"После дождей даже гусеничная техника не проедет, не говоря уже о колесной", - отмечает Гетьман.

Учитывая эти факторы, Гетман предполагает, что в ближайшее время активные боевые действия могут снизиться, а война превратится в позиционную. В то же время враг уже готовится к обороне, строя фортификации позади своих позиций.



Источник: "РБК-Україна"

Последние новости Украины:

Армия России начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.