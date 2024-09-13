В Харьковской области, в зоне ответственности Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), значительно возросла интенсивность боевых действий со стороны врага. Об этом 24 канала рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Враг пытается вернуть территории, которые были недавно освобождены украинскими войсками. Жорин отметил, что россияне опрокинули новый мотострелковый полк на это направление, что позволило увеличить частоту и масштаб штурмовых действий. Однако, несмотря на усиление атаки, украинские бойцы успешно выполняют свои задачи и наносят значительные потери врагу. Только за последнюю неделю пехота 3 ОШБр ликвидировала около 200 окупантов, пытавшихся штурмовать их позиции.

Интенсивность боевых действий варьируется: на некоторых участках бои почти прекращаются, а на других – фиксируются десятки атак в сутки. Российские силы, планируя продолжение наступления, постоянно опрокидывают новые ресурсы и свежие войска для попыток прорыва. Жорин подчеркнул, что, несмотря на высокие темпы атак, ситуация остается под контролем украинских сил.

Начало Курской операции не повлияло на Харьковское направление и изменения в расстановке сил не были заметны. Враг продолжает активные боевые действия, не сбавляя интенсивность.

"Сюда заводят более свежие войска, поэтому непосредственно на поле боя мы не почувствовали каких-либо изменений. Свою плановую работу враг проводит так, как и проводил, подразделения не снимает",

- подчеркнул заместитель командира 3 ОШБр.

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