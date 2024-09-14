Российские войска, вероятно, снизят интенсивность наступательных действий на Донбассе до конца сентября.

Это отмечает военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Уже к октябрю ситуация на фронте может измениться в пользу Украины из-за истощения российских ресурсов и благоприятных погодных условий.

"До конца сентября российские наступательные действия могут продолжаться, но дальше погодные условия будут на нашей стороне, а их возможности будут исчерпаны. Они будут стрелять, но это не будет иметь значительного эффекта", – заявил Гетьман.

Однако даже в случае уменьшения наступательных действий россия планирует усиливать обстрелы, чтобы держать украинские силы в напряжении и мешать возможным контратакам. Российские военные продолжают вести переговоры с лояльными странами, чтобы восполнить свои запасы советского вооружения, а также получать новые виды вооружения.

Одним из таких союзников является Иран, который, по данным иностранных спецслужб, готов поставлять баллистические ракеты. Используя иранские ракеты для ударов по прифронтовым регионам, российские войска смогут сохранить свои "Искандеры" для атак в глубь территории Украины, поддерживая постоянное давление на украинскую ПВО и экономику.

Ситуация в Донбассе продолжает оставаться сложной. Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой области, пытаясь захватить новые территории. В частности, зафиксирована переброска более опытных подразделений в Курскую область и активизацию контратак на украинские позиции. Однако, по словам аналитиков, успехи россии остаются незначительными.

Несмотря на агрессивную тактику, эксперты полагают, что ресурсный потенциал россии будет исчерпан, что создает возможности для контратак украинской армии. В то же время Украина продолжает укреплять свои оборонные позиции, готовясь к возможным дальнейшим действиям со стороны российских войск.

Источник: РБК-Украина

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