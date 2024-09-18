Ситуация по всем направлениям фронта остается напряженной, ведь враг не покидает попыток взять под свой контроль больше украинских территорий.

Российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ, в частности в Луганской области, но это продвижение носит локальный характер и не представляет большой угрозы для общей оборонной стратегии.



Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" заявил майор секции планирования бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Дмитрий Кожубенко.

Военный объяснил, что хотя продвижение окупантов в Макеевке и не является масштабной проблемой, каждый потерянный кусок территории — это потеря украинских жизней.

По словам Кожубенко, Украине необходимо достаточное количество вооружения и технических средств для эффективного сдерживания агрессора. Особенно важны беспилотники "мавики", которые позволяют минимизировать потери среди украинских защитников и помогают выбивать россиян с занятых позиций.

Кстати, по данным проекта DeepState, враг продолжает активные действия и в других направлениях. Российские войска смогли продвинуться в Покровском направлении, в частности, в Гродовке и возле сел Песчаное и Пречистовка. Кроме того, россияне перебили водоснабжение в Покровск, а также разрушили Мирноградский мост, что осложнило транспортное сообщение в регионе.

Украинские войска продолжают сопротивление, но для успешного освобождения оккупированных территорий необходима дополнительная поддержка вооружением и техникой от международных партнеров.

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