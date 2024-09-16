Безуглая сообщила, что в абсолютном большинстве за 45 дней базовой подготовки мобилизованные практически ничему не научились.

Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на информацию относительно изменений в мобилизационной подготовке украинцев.

Об этом она написала у себя в Facebook.

“Некоторые наблюдения от военного. Мобилизация. Что еще могу сказать: на прошлой неделе общалась с мобилизованными солдатами, которые после подготовки прибыли на Покровское направление:

- это люди в основном среднего возраста;

- преимущественно те, кто не смог «решить»;

- в абсолютном большинстве за 45 дней базовой подготовки они не научились почти ничего;

– в абсолютном большинстве в учебных центрах инструкторы без боевого опыта, те, кто «решал», – написала Безугла.



Она считает, что заявления об увеличении срока базовой подготовки мобилизованных – это цинизм.

Когда и 45 дней они не могут и не хотят заполнить реальным содержанием. А потом наши люди гибнут необученными или убегают из-за страха, неопределенности и отсутствия элементарных навыков, если только они сами и боевая бригада не берется за подготовку в ограниченные временные рамки с минимумом возможностей. Дошло до того, что боевые бригады просят рассмотреть призыв в обход центров прямо в резервные подразделения, чтобы иметь возможность подготовить новичков не для галочки, как в центрах. Зато в некоторых центрах производят построение по 6 раз в сутки (!). Кстати, Сырский все еще сознательно защищает и покрывает генерала-коррупционера Ткачука, руководителя сухопутной академии. Потому что «свой», - написала Безуглая.

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