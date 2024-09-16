Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что решение о разрешении на удары по рф дальнобойным оружием будет тактическим, а не стратегическим, поэтому давно уже можно было его принять.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это тактическое решение, призванное сделать что? Ограничить возможности россии, во-первых, по ударам по территории Украины, особенно по прифронтовой полосе и пограничным территориям. И второе – это подрывать их логистику в местах, откуда враг пытается проводить наступательные действия. Собственно говоря, две цели. Ну, и третья общая, суммируя эти две, – это всеобщее ослабление российских подразделений, россии как таковой и ее возможности вести войну», – объясняет Александр Мусиенко.

К тому же, речь идет об ударах по территории россии даже не ракетами среднего радиуса действия по международной классификации. Это для нас, констатирует эксперт, будет самая большая дальность, и Украине это действительно нужно, мы уже не раз объясняли, неоднократно делегация и в США ездила.

«Мировые медиа так пишут, будто принимается судьбоносное решение ударить на 1,5-2 тысячи км Tomahawk и сделать что-то такое с россией, чего раньше не было. И у меня вот какое впечатление двоякое», - отмечает Александр Мусиенко.

С одной стороны, объясняет эксперт, хорошо, что медиа об этом пишут, потому что и представители истеблишмента это читают, формируют какие-то мнения и выводы. С другой стороны, продолжает он, даже досадно, что уровень политики обмелел к тому, что таким тактическим вещам посвящается столько времени, и при этом путин выходит и поет свою старую песню об эскалации.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Запад слишком тщательно разбирает вопросы дальнобойных ударов по рф.

Также Politeka писала о том, что Золотарев рассказал о последних событиях на фронте: «Стратегический баланс войны».