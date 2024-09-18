Проект бюджета на 2025 год соответствует бюджетной декларации, которую правительство утвердило несколько недель назад.

В Украине курс доллара в следующем году, по прогнозам ряда экспертов, может значительно возрасти в соответствии с утвержденным проектом бюджета на 2025 год.

Об этом идет речь в опубликованном проекте бюджета на 2025 год.

Проект бюджета на 2025 год соответствует бюджетной декларации, которую правительство утвердило несколько недель назад.

Согласно прогнозам, гривна испытывает значительную девальвацию, начиная с 2025 года. Если курс, заложенный в бюджет на текущий год, составляет 40,7 грн/$, то в следующем году ожидается повышение до 45 грн/$. Это подразумевает девальвацию гривны на уровне 10,5%. В свою очередь, с 2025 по 2026 год прогнозируется менее значительное снижение — лишь 3,3%.

В докладе МВФ World Economic Outlook за апрель 2024 предусмотрен постепенный рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующих пяти лет:

2024 год – 41 грн/$

2025 год – 45,8 грн/$

2026 год – 48,6 грн/$

2027 год – 50,4 грн/$

2028 год – 52,1 грн/$

2029 год – 54,1 грн/$

Этот прогноз согласуется с ожиданиями, заложенными в Бюджетной Декларации. Однако следует отметить, что МВФ не всегда точен в своих прогнозах.

Напомним также, что важным фактором, который может повлиять на курсовые тренды на этой неделе и на следующей, является заседание комитета по монетарной политике НБУ и решение по учетной ставке.

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