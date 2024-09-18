Во Львовской области военнослужащий ВСУ решил самовольно покинуть место своей службы - он покинул расположение воинской части и был жестко наказан судом за это.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений. Приговор по делу №944/4571/24 вынес Яворивский райсуд Львовской области.

Согласно материалам дела, уроженец Волынской области проходил военную службу в звании солдата во время мобилизации. В конце апреля 2024 года он самовольно покинул территорию воинской части и провел более трех месяцев без начала августа 2024 года.

Из-за самовольного покидания места службы против него было возбуждено уголовное дело. В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и выразил желание продолжить службу в Вооруженных Силах Украины.

Суд рассмотрел все обстоятельства дела и признал военного виновным в уголовном преступлении, назначив пять лет лишения свободы. Приговор еще не может быть обжалован.

Напомним, что Национальная полиция зафиксировала более 200 случаев поджогов автомобилей военнослужащих, из которых около четверти совершили несовершеннолетние. Эти поджоги являются частью акций, организованных ФСБ РФ – эта организация вербует молодежь для совершения таких преступлений.

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