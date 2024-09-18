Астрологи ответили, какие знаки Зодиака не подходят друг другу и почему вы просто не можете ужиться с другим человеком, даже если этот человек вам совершенно незнаком.

Какие знаки Зодиака не подходят друг другу и почему?

Овен: Рак, Козерог, Весы

Вы, вероятно, не преуспеете, если попытаетесь создать настоящую любовную связь с Раком или Козерогом. Их энергия просто не сочетается с вашим огненным отношением, и они в конечном итоге разочаруют вас, если вы будете слишком доверять им. Пока вы там, вы, возможно, захотите избегать слишком больших усилий с Весами, учитывая, что они являются вашей полной противоположностью , с астрологической точки зрения.

Телец: Лев, Водолей, Скорпион

Может показаться, что вы знаете, что делаете, когда дело касается романтических отношений с другими. Но если вы хотите избавить себя от душевной боли и головной боли, то избегайте тех, кто родился под знаками Льва и Водолея. И хотя вы можете получить что-то «горячее» со Скорпионом, знайте, что «горячее» никогда не будет означать совместимость.

Какие знаки Зодиака абсолютно не подходят друг другу - Близнецы: Дева, Рыбы, Стрелец.

Вам и так достаточно сложно принять решение, так что давайте облегчим вам задачу: вы несовместимы с Девой или Рыбами. Просто так оно и есть. И хотя вы думаете, что сможете наладить отношения со Стрельцом, помните, что редко что-то остается работоспособным, когда вы пытаетесь наладить отношения между двумя вашими знаками.

Рак: Овен, Весы, Козерог

Вы, вероятно, часто влюбляетесь , не так ли? Причина, по которой это не длится долго, заключается в том, что вы, скорее всего, влюбляетесь в тех, кто родился под знаком Овна или Весов. Вряд ли это произойдет, если это так. А если вас тянет к Козерогу, вы обнаружите себя разочарованным и готовым сбежать.

Лев: Телец, Скорпион, Водолей

Если вам нравятся драки и гнев, то непременно общайтесь с теми, кто родился под знаком Тельца и Скорпиона. Это несовместимые знаки зодиака, которые создают рецепт катастрофы в отношениях. Вы также можете оказаться слишком сильной личностью для Водолея, который в долгосрочной перспективе может просто показаться слишком «деликатным» для вашего вкуса.

Дева: Близнецы, Стрелец, Рыбы.

Ваши лучшие друзья, по иронии судьбы, могут оказаться теми, с кем вы наименее совместимы в романтическом плане, и эти люди — Близнецы и Стрелец. Вас привлекает их обаяние, но вы тайно осуждаете их. И знаете что? Они осуждают вас в ответ. Но если вы действительно хотите избежать кошмарной дружбы или романа , держитесь подальше от Рыб.

Отвечая на вопрос, Какие знаки Зодиака не подходят друг другу, нужно помнить о Весах, у которых "аллергия" на Рака, Козерога, Овна.

Как несколько открытое и общительное существо, вы будете полностью отталкиваться от жестких и структурированных путей как Рака, так и Козерога. Вы цените равновесие, и любой, у кого слишком много огня, может вас оттолкнуть, поэтому вам лучше избегать общения с Овном.

Скорпион: Лев, Водолей, Телец

Ваша репутация опережает вас, и вы известны как свирепый, именно поэтому вы просто не можете терпеть Льва и Водолея. Они действуют вам на нервы, это просто так. Вы можете попытаться остепениться с Тельцом, потому что вы будете восхищаться его силой, но в конце концов Телец просто несовместим с вами, как бы вы ни старались.

Стрелец: Дева, Рыбы, Близнецы.

Вы, вероятно, считаете, что вы правы в каждом своем выборе, что заставит вас сходить с ума, когда вы находитесь в присутствии придирчивой Девы или «витающих в облаках» Рыб. Они проверят ваше терпение, и в конце концов вы уйдете от обоих. Хотя вы можете ладить с Близнецами , это то же самое — их нерешительность заставит вас бежать со всех ног.

Козерог: Овен, Весы, Рак

Скажем так, козел — ты не выносишь барана. Это значит, что Овен будет доставать тебя до тех пор, пока ты не сможешь больше доставать. То же самое касается тебя и твоей несовместимости с Весами. Вы никогда ни в чем не согласитесь. Ты можешь попытаться с Раком, и ты можешь попасть «куда-нибудь», но ты точно не удержишься там.

Водолей: Телец, Скорпион, Лев

Теперь все сводится к битве желаний, и если вы когда-нибудь захотите добиться своего, то бегите в ужасе от тех, кто родился под знаком Тельца или Скорпиона. Дело не в том, что они сильнее вас — нет. Дело в том, что они намного упрямее вас, и это будет действовать вам на нервы. И пока вы находитесь на пути избегания, Лев как раз там, в списке «НЕТ».

Рыбы: Близнецы, Стрелец, Дева

Если есть два знака, которые вы просто не сможете понять, так это Близнецы и Стрелец, так что вам лучше остановиться, даже не начав. А что касается совместимости, Дева — это просто не тот знак, с которым вам стоит иметь дело, поскольку их практичность будет полностью противоречить вашей потребности в фантазии и надежде.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Камни знаков Зодиака и их значения: узнайте, что принесет вам удачу.

Какие знаки Зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Астролог напугал прогнозом относительно войны в Украине в 2024-м: наступление на еще три области.