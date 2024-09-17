Экс-замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин объяснил, что сейчас нам нужно думать не над соцсетями, а над тем, как заставить соцсеть думать на украинском языке.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Как отмечает эксперт, на самом деле у нас уже есть соцсеть, она называется «Слейт», она есть в Apple Store и Google Play. По его словам, там есть даже известные люди, политики и звезды, есть нововведения, например, не только лайк, но и вознаграждение в виде криптомонеток за контент, но понятно, что не так много пользователей, как на Patreon, но на «Слейт» это появилось быстрее.

«К большому сожалению, распространять влияние таких платформ наружу практически невозможно, потому что, конечно, никогда не будет таких возможностей не то, что как у Facebook, а даже как у таких нишевых платформ, как Truth Social, где зарегистрировался Дональд Трамп после того, как его выгнали из Twitter. Были еще несколько платформ, в которые начинали инвестировать люди, странным образом связанные с российской тусовкой в ​​США. Поэтому я считаю, что, к большому сожалению, украинская платформа и «не на часі», она и не появится, поэтому она не будет конкурентной», - рассуждает Дмитрий Золотухин.

Однако, отмечает он, есть другое перспективное направление, и Минцифры над этим уже работает – это создание большой языковой модели украинского языка, Large language model (LLM). Эксперт объясняет, что цель – не заработать, а сделать так, чтобы нейронная сеть говорила по-украински, понимала, какие контексты несут украинцы, думала по-украински.

«Понимание, почему так важен украинский язык, теперь стало очень- очень прозрачным. Не потому что наши дети, не дети… Если нейронная сеть будет понимать украинские слова, она будет входить в этот контекст, и ей будет понятно, почему Украина не может помириться с российской федерацией. Потому что он говорит по-украински», - объясняет Дмитрий Золотухин.

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