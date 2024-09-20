Такие два варианта приготовления скумбрии пригодятся для тех, кто желает вместо мяса на гриле сделать что-то более сочное.
Вы также можете сделать сочную скумбрию и в духовке, не разрезая филе, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- скумбрия
- хмели-сунели
- соль
- немного масла
Приготовление:
Очистите и промойте скумбрию снаружи и внутри. Разрежьте рыбу вдоль, чтобы получить 2 филе. Обильно посолите и щедро посыпьте хмели-сунели с обеих сторон. Сбрызните рыбу небольшим количеством масла.
Накройте пищевой пленкой или пакетом и оставьте на 20-30 минут. Можно также готовить сразу. Разогрейте и смажьте маслом решетку.
Жарьте скумбрию до готовности, переворачивая несколько раз. Закройте дверь на кухне и откройте окно для проветривания - аромат может быть сильный.
Можно сделать немного иначе! Не разрезайте скумбрию на филе. Хорошо натрите рыбу специями, солью и немного маслом — как внутри, так и снаружи. Заверните рыбу в фольгу, плотно запаковывая в виде конверта. Запекайте в духовке при 180°C — 40 минут, либо при 200°C — 30 минут.
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