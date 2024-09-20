Эти два варианта приготовления вкусной скумбрии можно использовать даже на праздники, рыба будет действительно сочной.

Такие два варианта приготовления скумбрии пригодятся для тех, кто желает вместо мяса на гриле сделать что-то более сочное.

Вы также можете сделать сочную скумбрию и в духовке, не разрезая филе, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

скумбрия

хмели-сунели

соль

немного масла

Приготовление:

Очистите и промойте скумбрию снаружи и внутри. Разрежьте рыбу вдоль, чтобы получить 2 филе. Обильно посолите и щедро посыпьте хмели-сунели с обеих сторон. Сбрызните рыбу небольшим количеством масла.

Накройте пищевой пленкой или пакетом и оставьте на 20-30 минут. Можно также готовить сразу. Разогрейте и смажьте маслом решетку.

Жарьте скумбрию до готовности, переворачивая несколько раз. Закройте дверь на кухне и откройте окно для проветривания - аромат может быть сильный.

Можно сделать немного иначе! Не разрезайте скумбрию на филе. Хорошо натрите рыбу специями, солью и немного маслом — как внутри, так и снаружи. Заверните рыбу в фольгу, плотно запаковывая в виде конверта. Запекайте в духовке при 180°C — 40 минут, либо при 200°C — 30 минут.

Последние новости Украины:

Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.

Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.

Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.