По его мнению, работники территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны сами побывать на фронте, а не отправлять мужчин без мотивации.

Работники военкоматов, по мнению военного на псевдо "Питбуль", должны сами отправиться на фронт, а не отправлять туда случайных, немотивированных мужчин.

В частности, так считает сержант 3-й механизированной роты Karakurt Colony 2-го механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады с позывным "Питбуль".

По его мнению, работники территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны сами побывать на фронте, а не отправлять мужчин, не имеющих мотивации и создающих проблемы для собратьев.

Он выражает резкое негативное отношение к тому, что сотрудники военкоматов "упаковывают" всех без разбора мужчин, которые затем попадают в боевые подразделения. Их нежелание воевать ставит под угрозу как их самих, так и их сослуживцев.

"ТЦК надо самим для начала на передовой побывать. Насколько я знаю, большая часть не участвовала в боевых, они даже не знают, что это такое. Им бы поймать человека, поставить галочку и отчитаться перед руководством", - отметил военный.

"Питбуль" также предлагает отправлять на поле боя полицейских, поскольку, по его мнению, их слишком много для обеспечения порядка на улицах, и у них уже есть боевой опыт. "Гражданских не следует трогать", - считает боец ​​Третьей штурмовой.

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