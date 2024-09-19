До конца недели в Карпатах ночью температура может опускаться до нуля градусов, в то время как в других регионах Украины ожидается теплая и сухая погода .
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Синоптикиня отметила: "До конца недели в Украине будет ясная и теплая погода без осадков и заморозков. Лишь в высокогорье Карпат ночью температура может опускаться до нуля и чуть ниже."
19 сентября: В четверг, 19 сентября, на востоке, в центре и на юге Украины возможны сильные ветры. На севере и западе ветры будут умеренными.
На юге Одесской области возможен дождь, в других регионах погода останется сухой.
Температура в течение дня будет колебаться в пределах +20...+26 °C, а в Закарпатье и вокруг Карпат – +18...+22 °C.
Погода в Киеве: В столице Украины завтра будет сухо и солнечно, температура поднимется до +24 °C.
16 сентября в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд – минимальная температура оказалась самой высокой для этого дня.
Ранее Politeka также писала , что в сентябре в Украине не будет резкого похолодания, температура будет снижаться постепенно, а в конце месяца возможны первые заморозки.
Наталья Диденко, украинская синоптикиня, отметила, что наводнения, вызванные штормом "Борис" в Центральной Европе, не угрожают Украине.
Последние новости Украины:
Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.
Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.
Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.