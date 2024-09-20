В 2025 году минимальную зарплату и прожиточный минимум власти планируют оставить на уровне текущего года.

Вопрос возможного пересмотра прожиточного минимума и минималки будет обсужден после подведения итогов бюджета за первое полугодие, что будет зависеть от экономической ситуации и поддержки со стороны мероприятия.

Это следует из законопроекта №12000 о Госбюджете-2025.

В проекте Государственного бюджета на следующий год правительство не предусмотрело средства для повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы. В результате:

минимальная зарплата останется на уровне 8 тысяч гривен;

прожиточный минимум для трудоспособных граждан составит 3,028 тысяч гривен.

Однако Кабинет Министров планирует пересмотреть эти показатели в 2025 году после подведения итогов первого полугодия, если экономическая ситуация улучшится.

В проекте бюджета также отмечено, что чиновники получили поручение изучить этот вопрос в следующем году. В случае положительной экономической динамики, стандарты могут быть увеличены в пределах возможностей государственного бюджета.

Одним из важных изменений в финансовой политике Украины в 2025 году может стать доступ к международной помощи. В частности, страна G7 обещала выделить Украине 50 млрд долларов из замороженных российских активов до конца года. Это финансирование может стать дополнительным источником для государственного бюджета, надеясь на пересмотр социальных стандартов.

Однако, учитывая сложную международную ситуацию, Европейский Союз разрабатывает альтернативный план, предусматривающий предоставление кредитов в размере 20-40 миллиардов евро вместо запланированной суммы. Это также может повлиять на финансовую стабильность Украины и решение о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума во второй половине года.

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