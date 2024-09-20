По словам юноши, его остановили и оцепили, из-за чего он начал нервничать.

В Волынской области работники ТЦК в очередной раз попали в скандал, они силой задержали не военнообязанного парня 22 лет - сначала его окружили, не отпускали, а затем применили силу.

Инцидент был зафиксирован на видео и быстро распространился в соцсетях. Об этом сообщает местный телеканал.

По словам юноши, его остановили и оцепили, из-за чего он начал нервничать. Говорит, что сотрудники ТЦК и тоже там бывший полицейский не показали ему документов. Позже правоохранитель свернул его на нажав колено горло, из-за чего парню, как он сам это утверждает, было тяжело дышать.

Помощь пострадавшему оказал проходивший мимо военный. После того, как сотрудники ТЦК и полицейский показали свои документы, он, по словам юноши, вызвал полицию. Парня задержали, а через 5 часов отпустили.

Полиция, в свою очередь, сообщила, что задержанный "категорически" отказался показать свои документы, пытался скрыться и проявлял агрессию. На него составили протокол за неповиновение. Пострадавший в свою очередь подал жалобу в Государственное бюро расследований.

Напомним также, что весной в Волынской области представители ТЦК, по сообщениям журналистов, удерживали мужчин в гараже против их воли. Когда кто-либо требовал показать этих людей, представители ТЦК уверяли, что там никого нет. Полицейские утверждают, что никаких правонарушений не происходит, и что людям в гаражах "просто нравится там сидеть" на добровольной основе.

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