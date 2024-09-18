Тарологиня Елена Бюн сделала расклад и сообщила, что монгольские шаманы обманули путина, дав возможность ему создать ядерную катастрофу в своей же стране.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

путин ездил в Монголию, и говорят, что он ездил к шаманам спрашивать разрешение на использование ядерного оружия. Это пишет немецкое издание Der Spiegel. Монголия и Тува, которую путин недавно посетил, считаются родиной одних из самых влиятельных шаманов в мире.

Когда я делала расклад, еще путин не ехал в Монголию, карты показывали, что плюс к тому, что он там должен в Монголии порешать, он еще едет то ли какое-то провести эзотерическое действие, то ли же оккультное действие. И я еще тогда обратила внимание. Это подходит для Монголии, потому что Монголия очень сильна в этом плане, место силы. И там есть, поговаривают, даже вход в Шамбалу. Смотрите, как оно четко проигралось. Теперь, спустя время, об этом говорят.

Действительно он ездил, он обращался к шаманам. И тут интересный момент. Я делала расклад, и не один раз карты показывали, что, если россия использует ядерное оружие, это произойдет на их территории. Либо же это специально они сделают, либо оно находится в таком состоянии, что при передвижении, при перемещении, при неожиданном запуске будет сильнейшая катастрофа.

И вот здесь момент того, что шаманы очень так деликатно подошли к этому вопросу. Они не сказали на самом деле правду, не дали добро и не сказали «нет». Ну, интересный тут ответ, потому что по картам объяснять безумцам, что этого делать нельзя, которые самоуверенны, уперты, все равно будут это делать…

То есть идет речь о том, что это действительно правда. И это подчеркивает еще раз, что все, что с ядеркой, произойдет на их территории.

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