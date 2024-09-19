Если в последнее время вам не везет, возможно, пришло время взглянуть на то, что происходит в звездах и узнать, у каких знаков Зодиака наладится жизнь до конца сентября.

Благодаря нескольким напряженным астрологическим транзитам, которые мы пережили за последние несколько недель, некоторым знакам зодиака в последнее время пришлось нелегко.

У каких знаков Зодиака наладится жизнь до конца сентября:

1. Телец

Первый счастливый знак зодиака в сентябре 2024 года — Телец. По словам Старра, «у вас были некоторые проблемы в течение последних нескольких месяцев», но ваша удача скоро начнет меняться, поскольку вы увидите большой рост в областях, которые оставались в застое. Однако вы не можете просто ожидать, что все упадет вам в руки. Как и все в жизни, здесь нужны упорный труд и усилия, которых, к счастью, Телец не уклоняется.

В этом месяце дела у Тельца действительно ускоряются», особенно потому, что «вы уже работаете над какими-то планами или начинаете что-то новое». И из-за всей этой визуализации ваш прогноз на сентябрь — это прогресс и ускорение событий.

Вы переходите от новичка к устоявшемуся, к закрепившемуся. Вы ждали этого момента дольше всего. Так что, будь то карьерная цель, жизненный план или план отношений, приготовьтесь, Телец — настало ваше время сиять!

2. Водолей

Сентябрь откроет двери для большого улучшения для Водолея. По словам астролога по имени Линдси , многое из этого связано с чем-то «новым», что вы приносите в мир. Это может быть «новая идея, новый продукт или услуга», объяснила Линдси, добавив, что «также может быть, что вы делаете в своей жизни что-то, чего никогда не делали».

Водолеи обнаружат, что «выходят из зоны комфорта» в этом месяце. Но не стоит слишком беспокоиться об этом. По словам астролога, это легкая энергия, которая не заставит вас нервничать или чувствовать себя некомфортно.

Но это еще не все. Водолеи должны ожидать, что испытают какую-то форму любви после того, как долгое время будут работать над своим духовным путешествием. И это здорово, «потому что вы не только успешно исцелили себя, но и теперь несете эту энергию любви и высоковибрационный свет, чтобы исцелять и других.

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