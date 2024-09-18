Кандидат экономических наук Иван Ус заявил, что ни один кандидат в президенты США не сказал четко, что хочет победы Украины, поэтому пока стоит ориентироваться и на Харрис, и на Трампа все равно.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«На прямой вопрос, хотите ли вы победы Украины, Трамп сказал, что хочет мира. Многие сказали, что он уклонился. Нет, он не уклонился. Он сказал, что хочет мира. Что касается Харрис, то тоже не было, кстати, ответа, что она хочет победы Украины. Она сказала, что они будут поддерживать», - говорит Иван Ус.

То есть, рассуждает он, в случае победы Камалы Харрис будет сохранение приблизительно действующей политики Байдена по Украине, будет поддержка, помощь, но с ограничениями, как говорил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, Белый дом будет заниматься микроменеджментом, здесь все ясно. А вот если в президентское кресло снова сядет Трамп, отмечает эксперт, то здесь очень большой спектр возможного развития событий – либо скажет Украине капитулировать, либо сделает что-нибудь неожиданное, потому что он эмоционален.

Но пока, объясняет он, идет предвыборная гонка, и Украине важно поставить месседж, что нам нужна бипартийная поддержка США, что мы не делим их на демократов и республиканцев, что мы поддерживаем отношения с обоими кандидатами, потому что еще неизвестно, кто победит.

«И потому, во-первых, никаких столь жестких заявлений, что тот или иной кандидат будет ужасом для Украины, ни в коем случае. У нас должны быть папочки – что делать, если будет Камала Харрис или Дональд Трамп возвращается в президентское кресло», - заключает Иван Ус.

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