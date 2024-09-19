Абоненты "Киевстара" пишут о проблемах со связью и интернетом - в сети пишут, что в некоторых регионах у пользователей вообще исчезла связь.

В четверг, 19 сентября, пользователи крупнейшего украинского оператора электронных коммуникаций Киевстар массово жалуются на сбои в работе – в некоторых случаях мобильная связь вообще отсутствует.

Об этом свидетельствуют комментарии под постом Киевстар на их Facebook -странице. Проблемы наблюдаются в Харьковской области, Черкассах, Кривом Роге, Чернигове, Запорожье и других городах.

Пользователи сообщают, что не могут совершить звонки из-за отсутствия мобильной связи. Проблемы наблюдаются в Харьковской области, Черкассах, Кривом Роге, Чернигове, Запорожье и других городах. Абоненты также жалуются на отсутствие Интернета.

"В Запорожье нет ни связи, ни интернета", "Что со связью? В Кривом Роге лег полностью", "Черкасская область, Умань нет связи", "Вас, что снова сломали? Нет связи", "Черниговская область .г Прилуки отсутствует связь", "Что произошло? У меня отсутствует сеть.

В Киевстар уверяют, что будут принимать все возможные меры для улучшения качества связи

"На текущий момент действительно могут наблюдаться сложности с покрытием в Днепропетровской области. Наши специалисты уже работают над устранением. Приносим извинения за временные неудобства", - комментируют в "Киевстаре".

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