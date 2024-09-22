В Раде сообщили о введении экономического бронирования от мобилизации для мужчин в Украине, которое потребует ежемесячной платы от 20 до 30 тысяч гривен.

Об этом рассказал депутат Богдан Кицак в интервью "Знай.UA".

Система экономичного бронирования позволит получить отсрочку от мобилизации за определенную плату.

Кицак отметил, что механизм будет действовать через работодателей, однако компании смогут бронировать не всех работников, а лишь часть состоящих на военном учете.

В Раде рассматривается возможность бронирования от 30% до 50% мужчин. Депутат также сообщил, что комитет уже подготовил несколько вариантов, но окончательное решение еще не принято.

Наконец, окончательное решение должно принять правительство, которое определит детали бронирования и категории лиц, которые могут воспользоваться этой возможностью. Министры также должны утвердить соответствующее постановление по урегулированию всех аспектов инициативы.

Ранее Politeka также писала о том, что в Хмельницком суде приняли решение относительно отца двух детей, уклонявшегося от мобилизации, отказав ему в условном сроке из-за сознательного игнорирования боевой повестки.

Суд ссылался на решение Верховного Суда, где указано, что уклонение от мобилизации является общественно опасным преступлением, а освобождение от наказания с испытанием создает впечатление безнаказанности, особенно в условиях военного положения.