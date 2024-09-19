"Укрпочта" начала рассылку повесток, отправленных на ее серверы ТЦК , но из-за неправильно оформленных документов могут возникнуть серьезные сбои в доставке, что приведет к существенным последствиям, если почта отметит, что лицо не проживает по указанному адресу.

Об этом заявил народный депутат Игорь Фрис во время эфира "Утро.LIVE".

Он отметил, что такая ситуация может привести к открытию исполнительного производства, аресту счетов или имущества. При этом последствия могут возникнуть даже без получения повестки.

"Возможен значительный коллапс в системе, когда доставка повесток оформлена ненадлежаще, и человек даже не будет в курсе, что имеет обязательство перед государством. Это может привести к серьезным проблемам для общества", — подчеркнул нардеп.

Согласно информации Ukrainian Military Pages, 17 сентября состоялся первый централизованный обмен повестками в электронном формате. Около 6 тысяч повесток, подписанных электронными подписями начальников ТЦК, автоматически поступили в "Укрпочту". Они уже напечатаны и отправляются заказными почтовыми отправлениями по адресам военнообязанных. На явку в ТЦК предоставляется 14 дней.

Ранее Politeka также писала о том, что военнообязанные имеют возможность самостоятельно выбрать специальность и бригаду для службы на контрактной основе в Вооруженных силах Украины.