Украинцам рассказали, призовут ли в ВСУ с плохим зрением и назвали диагнозы, с которыми не берут в армию во время мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине продолжается, однако законодательством нашего государства определены категории граждан, не подлежащих призыву в армию.

В частности, речь идет о мужчинах с плохим зрением и с серьезными заболеваниями глаз.

Так, статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет список заболеваний, с которыми не мобилизуют.

Мужчины, у которых есть проблемы зрения, могут служить в частях обеспечения, учебных заведениях или медицинских подразделениях и т.п.

Однако непригодными к службе при мобилизации в Украине с исключением из военного учета признаются граждане с выраженными анатомическими недостатками век, орбиты, конъюнктивы с сильными нарушениями зрительных или двигательных функций на глазах.

Также отсрочку получат лица с очень выраженными болезнями частей глаза и его придаточного аппарата, в частности со снижением прогрессирующих зрительных функций.

Отслойка, разрыв сетчатки, глаукома в тяжелой стадии на глазах, стойкий паралич, а также близорукость или дальнозоркость любого глаза тоже являются основой для отсрочки от мобилизации в Украине.

Слепота и отсутствие одного или обоих глазных яблок и 100% гарантией того, что в армию мужчину не примут.

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