Украинцам назвали категории граждан, которым не обязательно проходить военно-врачебные комиссии (ВЛК) во время мобилизации в Украине.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому гражданам следует знать о категориях военнообязанных, которым не нужно проходить военно-врачебные комиссии (ВЛК).

Так, согласно законодательству Украины, военно-врачебную комиссию (ВЛК) должны проходить военнообязанные граждане для того, чтобы определить их пригодность к службе в армии.

Однако постановлением Кабинета Министров №675 названы категории украинцев, которым не нужно проходить медицинское освидетельствование.

Известно, что не нужно проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) призывникам, состоящим на учете.

Речь идет о мужчинах от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу или не окончили военную кафедру.

Именно эта категория граждан при мобилизации в Украине может быть направлена ​​на медосмотр только в случае добровольного принятия на службу.

Однако юноши, становящиеся на военный учет, должны пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) для того, чтобы определить степень пригодности к военной службе.

Сообщается, что забронированные украинцы также не могут быть направлены на медкомиссию, поскольку это не предусмотрено законом Украины.

Граждане, которые были исключены из военного учета, тоже имеют право не проходить ВЛК, речь идет о тех, кто достиг предельного возраста для нахождения в запасе, или были уволены из-за состояния здоровья или осуждены за тяжкие преступления.

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