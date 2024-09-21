Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, но ему это не помогло.

В Хмельницкой области украинский военный сбежал со своей службы, чтобы помочь семье — стало известно, какое наказание приговорил судья во время судебного процесса.



Об этом говорится в приговоре , который вынес Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области.

В судебных материалах отмечено, что в конце октября 2022 водитель отдельного стрелкового батальона оперативного командования "Запад" проходил лечение в Хмельницком областном учреждении психиатрической помощи. Муж должен был вернуться в воинскую часть 11 ноября того же года, но этого не сделал.

Нарушителя задержали по месту жительства более чем через год после дезертирства – 14 января 2024 года.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Он пояснил, что в октябре 2022 года вернулся из Харьковской области, прошел лечение в медицинском учреждении в селе Скаржинцы Хмельницкого района, а затем отправился в свое родное село Кузьмин, чтобы работать и поддерживать свою семью.

В судебных материалах указано, что у подсудимого есть жена и двое малолетних детей. В мае 2022 года Тернопольский горрайонный суд уже приговаривал его к году испытательного срока за подобное правонарушение.

На этот раз его признали виновным в самовольном уходе из воинской части и неявке на службу без уважительных причин во время военного положения (часть пятая статьи 407 Уголовного кодекса Украины). За совершенное ему назначили наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

Приговор можно было обжаловать в течение 30 дней с момента оглашения, однако судебное решение уже вступило в силу.

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