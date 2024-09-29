Командир батальона "Волки Да Винчи" подверг критике украинские фортификации на передовой фронте и рассказал об ужасных последствиях.

Комбат "Волков да Винчи" недоволен украинскими фортификациями на фронте и добавил, что знает случаи, когда защитники погибали из-за плохого укрепления.

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов на позывной "Филя" сообщил, что кроме природного ландшафта, оккупанты научились использовать наши укрепления.

По словам военного, враг продвигается по танковым рвам, которые выкопали на направлении совсем недавно.

"Мне есть многое сказать о фортификационных сооружениях. Они есть, но они построены неквалифицированно. Я считаю, что за это должен кто-то нести ответственность. Танковый ров – он нарыт. И блиндаж нарыт. Но те места, где он нарыт, и продолжительность, невзрывные заграждения – какие там должны быть, чтобы враг нас не обходил – ну… это реально преступление", – заявил Филимонов.

Военный сообщил, что этот фактор оказывает большое влияние на обороностойкость нашей страны, "фактически эти фортификации, которые здесь есть, делают нам хуже", потому что оккупанты обходят украинские силы именно по этим фортификациям.

По его словам, врагу достаточно просто толкать своих зэков, контрактников, чтобы они толпами бежали.

"На уровне бригад это работает. А кто за это ответственен, я не знаю. Есть те моменты, которые мы точно терпеть не будем. Я знаю ребят, погибших из-за этих фортификаций – и я об этом молчать не буду…", – резюмировал Филимонов.

Источник: novynarnia .

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