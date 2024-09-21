Теплее всего будет на юге и востоке Украины – до +23...+26 градусов днем, а ночью +9...+13, в Одесской области даже до +15.

В субботу и воскресенье, 21-22 сентября, в Украине ожидается благоприятная погода.

Об этом информируют синоптики на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, на большей части страны будет солнечно, без осадков. Ветер снизится до 3-5 м/с в эти дни.

В субботу, 21 сентября, ночью по всей стране температура будет достигать +10...+12 градусов, днем ​​поднимется до +22...+24.

Прохладнее всего будет на западе: ночью температура опустится до +5...+8, однако днем ​​воздух прогреется до +20...+23 градусов. В воскресенье, 22 сентября, погодные условия останутся похожими на предыдущие сутки.

Теплее всего будет на юге и востоке Украины – до +23...+26 градусов днем, а ночью +9...+13, в Одесской области даже до +15.

На 21-22 сентября в большинстве северных, центральных областей, а также в Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожье объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее Politeka также писала о том, что Киев вышел на первое место в мире по уровню загрязнения воздуха. Киев "дошел" до первой строчки и сейчас наша столица занимает первое место в мире по уровню загрязненности воздуха.

Приложение IQair дает самую плохую оценку воздуху в нашей столице из-за превышения долей в 17,5 раз. Эксперты рекомендуют на время повышения загрязненности воздуха закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

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