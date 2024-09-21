В 2024 году украинцев ожидает подорожание хлеба из-за значительного падения рентабельности в хлебопекарной отрасли.

Об этом рассказал Александр Тараненко, вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП)

Основные причины возможного удорожания:

Во-первых, рост затрат на производство – за последние два месяца цены на сырье повысились на 40%, что приводит к нулевой рентабельности пекарей.

Дополнительные затраты вызваны и сложной энергетической ситуацией в стране, ведь цены на электроэнергию от генераторов значительно выше.

"Пекари вынуждены использовать генераторы, и стоимость такого электричества в 2,5-3 раза превышает сетевое. Это ведет к увеличению затрат и, соответственно, цен", - отметил Тараненко.

Он подчеркнул, что цены на хлеб будут повышаться постепенно, без резких скачков в ближайшее время, но это неизбежный процесс.

"Удорожание хлеба – следствие роста себестоимости. Рентабельность уменьшается, ведь мы не успеваем компенсировать рост цен на сырье путем повышения цен на продукцию. В ближайшем будущем резкого роста цен не будет, но тенденции свидетельствуют об определенном подорожании", – добавил он.

Ситуация на рынке

По состоянию на сентябрь 2024 цена пшеничного хлеба (600 грамм) в магазинах составляет около 34 гривен. В разных супермаркетах она варьируется от 29,65 до 37,4 гривны.

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