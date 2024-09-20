Об этом он рассказал в своем блоге.
Как отмечает эксперт, сейчас Украине очень важно получать западную помощь на фоне продолжающихся на Востоке тяжелых боев. В частности, напоминает он, президент Зеленский в вечернем обращении сказал о том, что ВСУ удалось сбить наступательное давление врага на Востоке, несколько меняется обстановка, но остается сложной.
«Но делают все украинские защитники самоотверженно и героически для того, чтобы останавливать продвижение врага на Покровском, Кураховском направлениях, да и во всех направлениях на Востоке, но Покровское и Курахивское сейчас наиболее горячие, именно если мы говорим о Восточном фронте. Делается все для того, чтобы их там останавливать. Курская операция. Это все нуждается в силах, ресурсах, средствах. И, безусловно, есть потери, к сожалению, их нужно возобновлять как можно скорее», – констатирует Александр Мусиенко.
Если проанализировать даже последнюю неделю, рассказывает эксперт, Дания объявила о передаче F-16, Франция продолжает подготовку передачи Украине бомбардировщиков Mirage, Германия и Финляндия выделили по пакету помощи, Латвия и Литва пообещали бронетранспортеры и автомобили, формат «Рамштайн» позволил финансировать производство украинских дронов, Италия вот-вот передаст ЗРК SAMP/T, Нидерланды объявили о помощи и передали радары, Румыния еще раньше объявила о передаче Patriot и т.д.
«Да, у нас есть вопросы к Западу, да, к сожалению, мы получаем с задержкой, да, далеко не все, что нужно, но они продолжают помогать Украине. И, конечно, пожалуй, кульминацией этого всего и звездочкой должно стать именно за этот месяц то, что Соединенные Штаты объявили бы о разрешении бить в глубь российской территории», - заключает Александр Мусиенко.
Как сообщала Politeka, Мосийчук назвал главную цель нашего плана победы.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как ВСУ остановили россиян в Курщине.