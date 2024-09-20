Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что, пусть Запад дает нам не все, что мы хотим, но если проанализировать даже последние пакеты помощи, то это должно выровнять ситуацию на фронте.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, сейчас Украине очень важно получать западную помощь на фоне продолжающихся на Востоке тяжелых боев. В частности, напоминает он, президент Зеленский в вечернем обращении сказал о том, что ВСУ удалось сбить наступательное давление врага на Востоке, несколько меняется обстановка, но остается сложной.

«Но делают все украинские защитники самоотверженно и героически для того, чтобы останавливать продвижение врага на Покровском, Кураховском направлениях, да и во всех направлениях на Востоке, но Покровское и Курахивское сейчас наиболее горячие, именно если мы говорим о Восточном фронте. Делается все для того, чтобы их там останавливать. Курская операция. Это все нуждается в силах, ресурсах, средствах. И, безусловно, есть потери, к сожалению, их нужно возобновлять как можно скорее», – констатирует Александр Мусиенко.

Если проанализировать даже последнюю неделю, рассказывает эксперт, Дания объявила о передаче F-16, Франция продолжает подготовку передачи Украине бомбардировщиков Mirage, Германия и Финляндия выделили по пакету помощи, Латвия и Литва пообещали бронетранспортеры и автомобили, формат «Рамштайн» позволил финансировать производство украинских дронов, Италия вот-вот передаст ЗРК SAMP/T, Нидерланды объявили о помощи и передали радары, Румыния еще раньше объявила о передаче Patriot и т.д.

«Да, у нас есть вопросы к Западу, да, к сожалению, мы получаем с задержкой, да, далеко не все, что нужно, но они продолжают помогать Украине. И, конечно, пожалуй, кульминацией этого всего и звездочкой должно стать именно за этот месяц то, что Соединенные Штаты объявили бы о разрешении бить в глубь российской территории», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мосийчук назвал главную цель нашего плана победы.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как ВСУ остановили россиян в Курщине.





