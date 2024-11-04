После получения повестки в разгар мобилизации в Украине гражданин должен явиться в ТЦК и СП в указанный срок, однако есть законные причины, когда можно отказаться от вручения повесток.

Далее должно состояться прохождение ВЛК после уточнения данных и получения мобилизационного распоряжения, однако бывают случаи, когда человек не может явиться в ТЦК на законных началах.

Украинцам рассказали, какие существуют законные причины неявки в территориальный центр комплектации и социальной поддержки.

Повесткой считается официальный вызов военнообязанного в ТЦК.

Повестка вручается гражданину для уточнения учетных данных, но есть повестка для направления на военно-врачебную комиссию.

Кроме того, есть мобилизационное распоряжение, после которого гражданин направляется на военную службу.

Впрочем, есть следующие уважительные причины, по которым можно не приходить в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки и таким образом отказаться от вручения повесток , а именно болезнь, необходимость ухода за больными членами семьи, или смерть близкого человека, или члена семьи.

Среди причин также оккупация места, где проживает гражданин или военные действия на соответствующей территории.

В случае неявки в ТЦК по уважительной причине человек должен сразу уведомить об этом центр.

Причины неявки в ТЦК должны быть подтверждены соответствующими документами государственных органов и организаций, в противном случае предусмотрена административная, а затем и уголовная ответственность.

Источник: telegraf.

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