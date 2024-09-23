Военный эксперт рассказал, какая сейчас ситуация в городе Селидово, сдерживающем российские оккупационные войска от дальнейшего наступления на Покровском направлении.

Для наступления на Покровском направлении у российских оккупантов есть один серьезный проблематичный момент – город Селидово, который сейчас хорошо держит оборону.

Если россияне не смогут взять Селидово под свой контроль, они не смогут приступить к наступательным действиям на Покровск, это очень серьезная преграда. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в эфире "Прямого".

По словам эксперта, пока россияне даже не смогли прорваться в Селидово и закрепиться в городских условиях, они находятся на окраинах.

"Идеально сформированы рубежи обороны, и наши бойцы полностью владеют информацией о рельефно-ландшафтных особенностях региона, именно этой локации, и они идеально прямо сейчас держат именно этот населенный пункт под своим контролем, отражая серьезные нашествия со стороны россиян, особенно с восточного направления", – заявил Александр Коваленко.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал, что достаточно угрожающей для подразделений Сил обороны Украины может быть ситуация между Селидово и Горняком. Там, если противник продолжит продвижение на этом направлении, это может иметь катастрофические последствия для всего фланга нашей группировки, оперирующей юго-восточнее Покровска.

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