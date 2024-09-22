Победительница и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать не только красивый, но и вкусный торт.

Этот меренговый торт сочетает в себе хрустящую корочку с нежным суфле внутри и украшен свежими летними ягодами.

Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала в Инстаграм идеальный рецепт для любителей легких и воздушных сладостей.

Ингредиенты:

200 г яичных белков комнатной температуры (примерно 6,5 шт.)

300 г сахара (12 ст. л. с горкой)

30 г кукурузного крахмала (3 ч. л.)

Щепотка лимонной кислоты

250 г сгущённого молока

250 г сливочного масла жирностью 62% комнатной температуры

Свежие ягоды (малина, черника или другие на ваш выбор)

Подсушенная меренга

Приготовление:

В чаше миксера взбейте белки комнатной температуры с лимонной кислотой на средней скорости до образования пены. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать на средней скорости, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

После того как сахар растворится, увеличьте скорость и взбивайте ещё 3–4 минуты. Добавьте кукурузный крахмал, просеивая его через сито, и аккуратно перемешайте.

Разделите меренговую массу на три части: две для коржей и оставшуюся для декора. Выложите одну часть меренги в кондитерское кольцо на пергаменте, разровняйте лопаткой. Аккуратно снимите кольцо и повторите с второй частью.

Выпекайте меренговые коржи в разогретой до 150°C духовке с конвекцией в течение 25–30 минут, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Оставшуюся меренгу поместите в кондитерский мешок и сформируйте небольшие фигурки для украшения. Выпекайте декор при 120°C в течение 25–30 минут.

Выньте готовые коржи из духовки и дайте им полностью остыть. После охлаждения вырежьте коржи с помощью кондитерского кольца диаметром 20 см. В чаше миксера взбейте мягкое сливочное масло, постепенно добавляя сгущённое молоко. Крем должен получиться однородным и лёгким.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, на тарелку выложите первый корж хрустящей стороной вниз, сверху нанесите 1/3 крема и разложите ягоды. Следующий слой — это хрустящие кусочки, оставшиеся после обрезки коржей. Выложите их, снова нанесите крем и ягоды.

Уложите второй корж хрустящей стороной вверх, сверху украсьте оставшимся кремом, свежими ягодами и подсушенной меренгой. Дайте торту постоять 15–20 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Глинская.

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