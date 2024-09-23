Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на территории Курской области, и как враг готовится вытеснять подразделения Сил обороны Украины.

Российское командование планирует на осень (октябрь или, возможно, ноябрь) "окончательное решение Курского вопроса", и уже начало подготовку.

Для этого оккупантам в ближайшее время необходимо провести оперативное развертывание на этом направлении определенной группировки войск. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный аналитик и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам военного эксперта, противник уже активно обустраивает район своих будущих масштабных наступательных действий на Курском направлении, например, после разрушения мостов через Сейм в районе Званное и Глушково, он снова навел понтонные переправы в этих районах и даже сумел восстановить мостовой переход в районе села Званное.

Константин Машовец отметил, что сейчас общая численность российской группировки, которая действует по тактическому направлению "Суджа", составляет до 40,5 тысяч военнослужащих и постепенно продолжает расти.

По мнению эксперта, оккупанты пока не собираются останавливать наступление на Покровском, Торецком, Кураховском и Купянском направлениях, и пока берегут для этого основную часть оперативных и стратегических резервов, но медлить с решением "Курской проблемы" они также не могут, поскольку она может приобрести совершенно неожиданные формы и последствия.

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