Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что задача минимум в ВСУ сейчас – это остановить продвижение оккупантов на Донбассе на определенных рубежах и помешать их перегруппировке.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, сейчас мы видим успехи противника на юге Донецкой области в районе Угледара, но здесь нужно расставить все точки над «і». По его словам, сейчас все говорят об угрозе окружения, этого, конечно, отрицать нельзя, но стоит вспомнить, как было с Бахмутом, Авдеевкой, Лисичанском: тогда враг тоже распространял нарративы о котеле, но этого не было.

«Когда наступал момент отходить, украинское командование давало соответствующий приказ об отходе для того, чтобы не подвергать опасности наших бойцов. Я думаю, что так будет и в этот раз, и верю, что так будет и в этот раз. Потому что нам очень важно при этом всем сохранять и оставить боеспособными наши войска», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Попутно эксперт напоминает, что он с мая говорил, что со временем придется отступать с определенных территорий, и успех нашей обороны будет зависеть от того, как долго мы держимся на тех или иных рубежах, а при этом стачиваем российские резервы, лишаем их боеспособности, обеспечиваем дальнейшие условия для обороны, сохранения боеспособности и обороноспособности наших войск.

«А нам это очень нужно делать, потому что вызовы очень серьезные в дальнейшем, в том числе и на кампании. Поэтому наша задача сейчас минимум – это, конечно, остановить российские войска на определенных рубежах, не дать им до зимы развить стремительный успех, а потом не давать очень быстро перегруппировываться», - заключает Александр Мусиенко.

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