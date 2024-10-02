Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак объяснил, что Украина на международной арене делает все для того, чтобы получить большую помощь от Запада, но есть и другие решающей факторы, кроме нас.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Учитывая философию того, что такое политика, что это искусство возможного, я могу сказать, что в современных реалиях, в современных объективных и субъективных обстоятельствах, при современных трендах, при современных разногласиях внутри западной коалиции, при общемировой ситуации – Ближний Восток, Европа, экономика и так далее – в нынешних современных реалиях Владимир Зеленский сделал абсолютно все, что он мог, для того, чтобы достигнуть хоть какого-то позитивного результата для Украины», - подчеркивает Дмитрий Спивак.

То есть, констатирует он, Зеленский во всех своих выступлениях, месседжах пытался давить на мозоли западной демократии, нравственности, эмоций, объяснил, что просиходит в Украине, что мир без гарантий безопасности нам не подходит. По мнению эксперта, это где-то можно даже назвать информационно-политическим, информационно-дипломатическим прессингом, но по-другому нельзя.

«Не надо посыпать голову пеплом, трагедии не произошло. В данном конкретном случае на Генассамблеи ООН, вот сейчас в третьей декаде сентября 2024 года, президент Украины сделал все, что мог. Другого результата быть не могло», - утверждает Дмитрий Спивак.

Как он объясняет, первая причина тому – это позиция Европы, у которой заканчиваются ресурсы на продолжение активной фазы войну. В частности, констатирует эксперт, отсюда же и все эти заявления европейских лидеров перед Генассамблеей ООН, что ракет Taurus не будет, что победа ценой половины населения – это не победа, что нужен мир и так далее.

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