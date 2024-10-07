Весной ситуация в воздухе была не в пользу сил обороны Украины, однако сейчас все меняется.

Вооруженные силы Украины сумели кардинально изменить ситуацию в воздушной разведке на российско-украинском фронте.

Как отмечает британское издание The Times, еще весной этого года российские дроны-разведчики, в частности "Орлан-10" и Zala, наносили серьезный ущерб украинским военным, непрерывно мониторя их позиции с высоты до 5000 метров. Эти беспилотники считались практически недостижимыми для украинских систем противовоздушной обороны.

Однако ситуация изменилась в июне, когда бойцы 38-й бригады морской пехоты ВСУ нашли способ противодействия российским беспилотникам. Используя модифицированный FPV-дрон, они смогли уничтожить российский дрон Zala на высоте 1300 метров. Этот успех стал началом новой эры для украинских военных, которые вскоре начали массово использовать подобные дроны для охоты на российские БПЛА.

"В первые дни этим летом, когда мы впервые попытались применить FPV-дроны на большой высоте, россияне не могли понять, почему они внезапно начали терять так много беспилотников", - вспоминает морпех по прозвищу "Иисус".

Украинское командование быстро оценило эту инновацию и внедрило ее на всех участках фронта. В результате потери российских дронов-разведчиков выросли в четыре раза, а их время пребывания над позициями ВСУ значительно сократилось.

Не выдерживая потерь, россияне стали искать способы противодействия новой угрозе. Они пытались изменить тактику: увеличили высоту и скорость полета своих беспилотников, перешли к ночным операциям, а также начали использовать камуфляж и даже наносить на дроны украинские опознавательные знаки, считающиеся военным преступлением.

Но украинские военные тоже не сидят на месте — они усовершенствуют свои дроны-перехватчики, научившись обнаруживать вражеские БПЛА за тепловыми сигнатурами, что позволяет им охотиться на противника даже ночью.

"Эта форма войны меняется настолько быстро, что наши конструкции беспилотников совершенствуются еженедельно. Мы перешли от неизвестности к использованию дронов в качестве минометов, артиллерии и противовоздушного оружия", - отмечает морпех "Иисус".

Источник: thetimes .

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