Шеф-повар Евгений Клопотенко дал несколько советов, как приготовить очень вкусное печенье на овсяных хлопьях.

Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как можно сделать печенье вкусным и порадовать близких.

Этот рецепт не вызовет у вас сложностей. Все, что нужно — это просто измельчить овсяные хлопья, используя любой удобный способ, и затем смешать с оставшимися продуктами, подмечает "Мастер Шеф" Клопотенко.

Ингредиенты (на 20 штук):

100 г овсяных хлопьев

170 г муки

100 г арахиса

2 яйца

200 г сливочного масла

1 ч. л. соды

1 ч. л. лимонного сока

150 г сахара

½ ч. л. соли

Приготовление

Сначала разогрейте духовку до 180 градусов, отсыпьте 100 г овсяных хлопьев и измельчите их. Это можно сделать с помощью блендера или скалки, используйте любой удобный вам метод, советует "Мастер Шеф" Клопотенко.

Переложите измельчённые хлопья в большую миску. Добавьте муки и пол чайной ложки соли. Хорошо перемешайте.

В небольшой миске погасите 1 чайную ложку соды с 1 чайной ложкой лимонного сока и добавьте эту смесь в тесто. Теперь добавьте 150 г сахара, 200 г размягчённого сливочного масла и 100 г арахиса. Хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Клопотенко добавляет, затем вбейте в тесто два яйца и тщательно перемешайте массу руками, пока она не исчезнут все неровности и комочки.

Сформируйте из теста 20 небольших шариков и выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Оставьте между шариками расстояние, так как в процессе выпекания они немного растекутся, подметил "Мастер Шеф" Клопотенко.

Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут. После не спешите снимать угощение с пергамента, так как оно очень ломкое, пусть сначала остынет.

Читайте также:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.