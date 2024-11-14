Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как можно сделать печенье вкусным и порадовать близких.
Этот рецепт не вызовет у вас сложностей. Все, что нужно — это просто измельчить овсяные хлопья, используя любой удобный способ, и затем смешать с оставшимися продуктами, подмечает "Мастер Шеф" Клопотенко.
Ингредиенты (на 20 штук):
- 100 г овсяных хлопьев
- 170 г муки
- 100 г арахиса
- 2 яйца
- 200 г сливочного масла
- 1 ч. л. соды
- 1 ч. л. лимонного сока
- 150 г сахара
- ½ ч. л. соли
Приготовление
Сначала разогрейте духовку до 180 градусов, отсыпьте 100 г овсяных хлопьев и измельчите их. Это можно сделать с помощью блендера или скалки, используйте любой удобный вам метод, советует "Мастер Шеф" Клопотенко.
Переложите измельчённые хлопья в большую миску. Добавьте муки и пол чайной ложки соли. Хорошо перемешайте.
В небольшой миске погасите 1 чайную ложку соды с 1 чайной ложкой лимонного сока и добавьте эту смесь в тесто. Теперь добавьте 150 г сахара, 200 г размягчённого сливочного масла и 100 г арахиса. Хорошо перемешайте.
"Мастер Шеф" Клопотенко добавляет, затем вбейте в тесто два яйца и тщательно перемешайте массу руками, пока она не исчезнут все неровности и комочки.
Сформируйте из теста 20 небольших шариков и выложите их на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой. Оставьте между шариками расстояние, так как в процессе выпекания они немного растекутся, подметил "Мастер Шеф" Клопотенко.
Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут. После не спешите снимать угощение с пергамента, так как оно очень ломкое, пусть сначала остынет.
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