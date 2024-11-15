Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как можно сделать очень вкусное корейское блюдо и удивить близких.

Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко предложил очень вкусное и полезное корейское блюдо из капусты.

Кимчи — одно из самых любимых блюд корейской кухни. Эта закуска завоевала сердца многих гурманов своим вкусом и ароматом. Причем даже спустя время кимчи будет хрустящим и маринад ничуть не потеряет вкус, а остренький вкус придаст капусте пикантности.

Ингредиенты

1 кочан пекинской капусты (около 1 кг)

3 ст. л. рисовой муки или кукурузного крахмала

1 крупная морковь

1 пучок зелёного лука

1 редька или дайкон (по желанию)

2 см корня имбиря

1 сладкий перец

150–300 г перца чили (по вкусу)

6 зубчиков чеснока

1 ч. л. зёрен кориандра

50 мл рыбного соуса

2 ст. л. сахара

8 ст. л. соли

500 мл воды

Приготовление

Возьмите пекинскую капусту, срежьте корешок, разрежьте вдоль на 4 части, затем каждую четвертинку поперек на 3 части, советует "Мастер Шеф" Клопотенко. Разберите капусту на листья, промойте и откиньте на дуршлаг. Посыпьте 6 ст. л. соли, перемешайте и оставьте на 30–60 минут для засолки.

В сотейнике смешайте 500 мл воды с 3 ст. л. рисовой муки или кукурузного крахмала. Варите на маленьком огне, помешивая, подождите, пока смесь не станет более густой. Остудите.

Приготовьте соус. Измельчите в блендере 1 сладкий перец, 150–300 г перца чили (без семян), чеснок и очищенный корень имбиря. Добавьте 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли и перемешайте до однородной массы, советует "Мастер Шеф" Клопотенко.

Зелёный лук нарежьте кусочками по 4–5 см под углом, морковь и дайкон — тонкой соломкой.

Промойте капусту от соли и обсушите. Смешайте капусту с зелёным луком, морковью, дайконом, рыбным соусом, кориандром, крахмальной массой и соусом, обмазывая каждый лист.

Оставьте капусту мариноваться в холодильнике на 1–2 дня, накрыв плёнкой. Готовую кимчи можно хранить около месяца, сообщил "Мастер Шеф" Клопотенко.

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