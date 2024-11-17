Мокрый снег и гололедица ожидаются в Украине на неделе с 18 по 24 ноября, стало известно, ждать ли небольшого потепления в эти дни.

На неделе с 18 по 24 ноября в Украине ожидается преимущественно пасмурная погода, местами с мокрым снегом.

Украину немного заденет фронт циклона с северо-запада, поэтому и температура у нас уже невысокая, об этом накануне сообщила синоптик Наталья Птуха.

Начиная с 18 ноября небольшой мокрый снег может быть в южных областях Украины.

Температура в ночные часы будет колебаться от 0°C до -6°C. На юге Украины будет от -2°C до +4°C.

"Это, в принципе, как в дневные, так и в ночные часы. То есть осень понемногу приобретает зимний характер, — говорит синоптик, прогнозируя погоду в Украине в ближайшее время.

На неделе с 18 по 24 ноября в Украине прогнозируется снежная погода, небольшой мокрый снег ожидается в южных.

Температура ночью и днем от 0°C до -6°C, на юге страны ожидается от -2°C до +4°C.

По словам синоптика после 20-го числа, с 3-й декады больше шансов, что осадки в Украине будут смешанной фазы.

До конца ноября в Украине погода будет удивлять, смешаются мокрый снег с дождем, речь идет в первую очередь о северных и северо-восточных областях.

Источник: nv.ua.

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