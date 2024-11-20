В компании Google дали простую инструкцию, как решить проблемы с интернет-соединением на устройствах Android, но эти советы универсальны, поэтому подойдут и для iPhone.

Если у вас не получается подключиться к сети Интернет, загрузив веб-сайт или какое-нибудь приложение, специалисты советуют несколько простых шагов для решения проблемы.

Сначала просто попытайтесь перезагрузить телефон. Это кажется очень банальным советом, но в большинстве случаев помогает решить проблему с плохим интернет-соединением.

В случае, если перезагрузка не дала положительного эффекта, нужно разобраться, у вас проблема с Wi-Fi или с мобильным интернетом. В настройках или в "шторке" попробуйте переключиться с Wi-Fi на мобильный Интернет или наоборот.

Если у вас проблема с подключением к сети Wi-Fi, попробуйте перезапустить маршрутизатор (выключите его на 30 секунд, а затем снова подключите к сети питания). При включении всех индикаторов на маршрутизаторе попробуйте снова подключить смартфон к сети.

Если проблема не исчезла, скорее всего, необходимо обратиться к поставщику услуг Интернета.

Если у вас проблема соединения с мобильным интернетом, проверьте, есть ли вверху экрана возле полосок уровня сигнала индикатор мобильного интернета (2G, 3G, 4G или H). Если индикатора мобильного интернета нет, то попытайтесь перейти в другое место, потому что там, вероятно, просто нет покрытия.

Можно также включить режим полета на 10 секунд и отключить его. Тогда телефон заново подключится к сети и, возможно, проблема исчезнет. Если это не помогает, обратитесь к оператору мобильной связи.

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