Один из сценариев предполагает завершение войны в 2025 году.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, описал три возможных сценария. Каждый из них имеет примерно равные шансы на реализацию.

Первый сценарий – переговоры и "серая зона". Гетьман прогнозирует, что в ближайшее время международное давление может вынудить стороны сесть за стол переговоров. При этом речь идет о создании демилитаризованных зон на линии разграничения, как предлагал Дональд Трамп.

"В таком случае война не закончится в ближайшие несколько месяцев, а приостановится", - отмечает эксперт и добавляет, что это закончится тем, что однажды какая-то из сторон найдет новые ресурсы и возобновит активные боевые действия.

Другое возможное развитие событий — постепенная потеря россии возможностей для ведения войны из-за исчерпания ресурсов военно-промышленного комплекса.

"Тогда, вероятно, тоже начнутся переговоры, но Киев будет здесь говорить с позиции силы. При этом мы будем контратаковать противника, и, говорят, сейчас Украина готовит наступательные действия на весну следующего года. При таких условиях война закончится осенью 2025 года", – заверил. Гетман.

Третий вариант предполагает длительное истощение обеих сторон и переход к позиционной войне, похожей на формат АТО. При таком развитии боевые действия будут минимальными, но ни одна из сторон не получит решающего преимущества.

"В таком случае боевые действия возобновятся через три-пять лет", – прогнозирует майор запаса.

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