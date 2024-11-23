Верующие празднуют Андрея Первозванного по новому календарю, известно, что теперь дата приходится 13 дней раньше.

Православные украинцы святого Андрея Первозванного почитают как одного из 12 апостолов Иисуса Христа, он первым откликнулся на призыв Спасителя.

Андрею Первозванному приписывается пророчество о создании города на киевских холмах.

Когда праздник Андрея Первозванного в 2024 году?

До перехода ПЦУ на новый юлианский календарь мы праздновали день Андрея в начале зимы – 13 декабря, однако даты большинства церковных праздников изменились.

В 2024 году мы будем чествовать Андрея Первозванного 30 ноября.

Ко Дню апостола Андрея Первозванного отмечали праздник Калита. К празднику девушки выпекали лепешки, а с калитками проводили ряд игр и гадания.

Главное условие для гадания – хлеб должен быть круглой формы и напоминать солнце, его смазывали медом.

Андреев день считался хорошим временем, удачным для гаданий на жениха.

Как погадать в ночь на Андрея:

Один из известных способов погадать на Андрея - вечером девушке нужно выйти на улицу и спросить имя первого встречного - зовут ее мужа.

Во время ужина можно незаметно отломить кусочек хлеба, положить под подушку, говоря: "Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать" - во сне можно увидеть жениха.

Девушки также могут поставить под кровать миску с водой, а под подушку положить зеркало, нож или мужскую шапку – эти предметы могут вызвать вещий сон.

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