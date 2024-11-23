Православные украинцы святого Андрея Первозванного почитают как одного из 12 апостолов Иисуса Христа, он первым откликнулся на призыв Спасителя.
Андрею Первозванному приписывается пророчество о создании города на киевских холмах.
Когда праздник Андрея Первозванного в 2024 году?
До перехода ПЦУ на новый юлианский календарь мы праздновали день Андрея в начале зимы – 13 декабря, однако даты большинства церковных праздников изменились.
В 2024 году мы будем чествовать Андрея Первозванного 30 ноября.
Ко Дню апостола Андрея Первозванного отмечали праздник Калита. К празднику девушки выпекали лепешки, а с калитками проводили ряд игр и гадания.
Главное условие для гадания – хлеб должен быть круглой формы и напоминать солнце, его смазывали медом.
Андреев день считался хорошим временем, удачным для гаданий на жениха.
Как погадать в ночь на Андрея:
Один из известных способов погадать на Андрея - вечером девушке нужно выйти на улицу и спросить имя первого встречного - зовут ее мужа.
Во время ужина можно незаметно отломить кусочек хлеба, положить под подушку, говоря: "Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать" - во сне можно увидеть жениха.
Девушки также могут поставить под кровать миску с водой, а под подушку положить зеркало, нож или мужскую шапку – эти предметы могут вызвать вещий сон.
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