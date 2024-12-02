Достаточно просто посмотреть на карту боевых действий, и вы увидите, что враг находится в районе Великой Новоселки буквально в нескольких километрах от географических локаций Днепропетровской области.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Ангелине Пычик.

"Можно ли предположить, что они там продвинутся и формально там ступят на территорию Днепропетровской области – да, абсолютно, в этом нет никаких сомнений", – заявил Сергей Грабский.

Но, по словам военного эксперта, заход оккупантов на территорию Днепропетровской области не будет означать какого-то провала фронта. Более того, очевидно желание противника продолжать наступательные операции в Запорожской области и даже продвигаться в сторону Запорожья.

"Это все составляющие той стратегической задачи, которую поставил перед собой противник - уничтожение государства Украина. Поэтому они могут продолжать наступление, и они могут зайти на территорию Днепропетровской области, но это не означает катастрофической ситуации.

Это реалии нашей войны, где мы вынуждены отходить в этой ситуации под давлением значительно превосходящих сил противника. Отход по военным уставам такой же вид маневра, и поверьте мне, еще более сложный, чем атака, обход или охват", – добавил Сергей Грабский.

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