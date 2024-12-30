Военный эксперт объяснил, какая техника может кардинально изменить ситуацию на фронте в пользу Сил обороны Украины.

Первоочередно для стратегического перелома ситуации на фронте Украине нужна авиация, потому что без преимущества в воздухе говорить о каких-то адекватных наступательных операциях нет никакого смысла.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Ангелине Пычик.

Военный эксперт напомнил, что Украина пыталась провести нестандартную наступательную операцию в 2023 году, но она закончилась неудачей, потому что мы не добились преимущества в воздухе, противник мог маневрировать и перебрасывать свои резервы для того, чтобы останавливать наше наступление.

"Кроме того, понимая с кем мы воюем, надо осознать следующее: мы никогда не достигнем паритета на земле, но у россии есть очень слабая сторона - ее воздушное пространство и воздушные силы. Потому что военно-воздушные силы - это высокотехнологичные войска, которые должны соответствовать стандартам сегодняшнего дня, а россия не может обеспечить такие стандарты", – пояснил Сергей Грабский.

По словам военного эксперта, у рф нет возможности наращивать свою авиационную группировку, а вот Украина такой шанс имеет, потому что, например, в мире есть 3600 самолетов F-16.

"То есть ударное наращивание нашей авиационной группировки позволяет нам выполнять целый ряд задач, даже контратаковать наземные группировки противника. То, что может сделать один или два пилота, можно приравнять к танковой роте противника", – добавил Сергей Грабский.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог рф усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.